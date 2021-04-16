Представитель МИД России назвала подрыв ЛЭП на границе с Крымом «энергетической войной»

Фото: Архив "КП"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «войной» энергоблокаду Крыма, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о «Северном потоке-2».

Ранее Зеленский заявил, что строительство газопровода является войной.

- Это уже получается не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид, - цитирует «Крым 24» Марию Захарову.

Кроме того, Захарова добавила, что Крым испытал энергетическую блокаду, но и водную, также официальный представитель МИД России вспомнила и перекрытие железнодорожного сообщения.

А строительство «Северного потока-2» Захарова назвала цивилизованным и выгодным бизнесом.

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