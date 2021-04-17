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Общество17 апреля 2021 10:30

За сутки в Крыму 99 новых случаев коронавируса

Всего заболели 39 тысяч 161 человек
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Подтверждено 99 новых случаев COVID-19

Подтверждено 99 новых случаев COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировано 99 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала периода наблюдений подтвержден 39 тысяч 161 больной.

- Из общего количества заболевших (за сутки) 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 2628 человек. Выписаны с выздоровлением 96 пациентов.

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Коронавирус в Крыму