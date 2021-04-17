Каспийская флотилия пришла на учения в Черное море

15 кораблей Каспийской флотилии уже в Черном море. Фото: Минобороны РФ

Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии пришел в Черное море для проведения контрольной проверки за зимний период обучения. Преодолев 100 км по Волго-Донскому каналу, корабли прошли под сводами Крымского моста и поступили в оперативное подчинение Черноморского флота.

По данным отдел информационного обеспечения ЧФ, в составе отряда три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. По плану экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

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