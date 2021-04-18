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Общество18 апреля 2021 7:13

Погода в Крыму на 18 апреля: осадки и тепло до +17

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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На Южном берегу Крыма переменная облачность.

На Южном берегу Крыма переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 апреля на Крымском полуострове пройдет, как обещают синоптики, без природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем западный до 10 м/с. Тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло до +16°.

Вода в Черном море + 9°...10°.

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Погода в Крыму