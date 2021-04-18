Погода в Крыму на 18 апреля: осадки и тепло до +17

На Южном берегу Крыма переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 апреля на Крымском полуострове пройдет, как обещают синоптики, без природных аномалий.
- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем западный до 10 м/с. Тепло до +13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло до +16°.
Вода в Черном море + 9°...10°.
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