Часть Симферополя и Севастополя 19 апреля останется без электричества

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 апреля в Симферополе и Севастополе частично отключат свет. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Чукъурча, 6, 5;

пер. Чукъурча, 2-24 (чет), 1-11 (нечет);

пер. Софиевский, 2-16 (чет), 1-23 (нечет);

пер. Тынч, 2-16 (чет);

пер. Гранитный, 26;

ул. Суходольная, 25;

ул. Ленинградская, 1-5(нечет);

пер. Смежный 7, 9;

ул. Тургенева, 21-25а (нечет), 38-52 (чет);

ул. Фрунзе, 28, 32, 35, 41;

ул. Киевская, 20, 20а, 22, 24

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Швейник», «Мелиоратор», «Дружба»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Октябрьского 7;

ул. Очаковцев 33-39;

ул. Шмидта 6;

ул. Василия Кучера 2,3,5;

ул. Терещенко 4-14,9-а,5-9;

ул. Ленина 13-21,14-18, 64,66;

ул. Луначарского 4,6,5,9-Б,9;

ул. Мокроусова 1;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21

с 8.00 до 16.00

ул. Богданова – СТ «Парус-5»

с 8.00 до 17.00

ул. 2ой обороны 1-7(нечет), 6, 11, 14, 14-а, 15, 18, 20, 26, 34-А, 34-36, 38, 50-92(чет), 108/1, 108/2, 108/6, 108/11, 116, 120, 122, 132, 136;

ул. Художника Марченко 5;

ул. Предместная 5, 8-14, 13-А, 14-А, 18-А, 20-25, 33, 35, 40, 41-67(нечет), 50, 62, 71-77 (нечет), 73-а, 77-а, 77-б, 81, 81-а, 84, 125/18, 127, 141;

ул. Алексея Гущина 10-16 (чет), 122-128 (чет), 139, 141, 143;

пер. Тюменский 10, 14-20 (чет);

ул. Тюменская 27, 38, 51, 52, 54, 56;

ул. Горпищенко 138, 138-В (СТО «Таврия-авто»), 146 (АЗС)

Дергачи: ТСН «Бодрость», СТ «Степной фазан», СТ «Дергачи-6»

Сапун-Гора: СНТ «Сапуг-Гора», диорама

Лабораторное шоссе: ТСН СНТ «Эра-1»

Юхарина балка: СТ «Мрия», СТ «Рассвет», ТСН «Рассвет-3», СТ «Корабел», СТ «Кристалл-2», ТСН «Наука», ТСН «Бриз», ОК ДСК «Лукоморье-Сервис», СТ «Скалистый-89»

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