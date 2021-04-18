Хроники коронавируса: В Крыму число заболевших в сутки вновь превысило сотню

Фото: Фейсбук Сергея Аксенова
В Крыму за сутки коронавирусом заболел 101 человек, из них у 10 пациентов не было никаких симптомов.
- Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За 17 апреля в лаборатория Республики тест на коронавирус прошли 3694 человека.
С начала пандемии от COVID-19 излечились 36 527 человек, за вчерашний день — 23.
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