Военные корабли Британии направят в Черное море вместо американских

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Два военных корабля военно-морских сил Великобритании в мае должны войти в акваторию Черного мора вместо кораблей США

Речи идет о об эскадренном миноносце и противолодочном фрегате, сообщает британское издание Times, ссылаясь на источник в кололевских ВМС.

Кроме того, авианосец HMS «Королева Елизавета», которому не разрешено заходить в Черное море, готов отправить истребители F-35 и вертолеты Merlin, если «поступит угроза со стороны российских военных кораблей».

Газета отмечает, что власти Британии решили послать в Черное море свои военные корабли вместо кораблей США, когда власти Соединенных штатов передумали отправлять боевые судна через Босфор.

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