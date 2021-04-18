В Крыму вновь запустили насосную станцию для обеспечения водой Симферополя

Станцию закрыли в 2014 году, когда Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Фото: Архив "КП"

В Сакском районе расконсервировали насосную станцию «Жаворонки» для водообеспечения Симферополя.

Станцию закрыли в 2014 году, когда Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Сейчас на станции работают два новых насоса и несколько еще советских.

- Вода на станцию поступает с Вилинского и Ивановского водозаборов. Также вода идёт со скважин – Ивановка 2, Чоботорка 2, Раздольше и Равнополье», - цитирует «Вести Крым» начальника гидроузла Эдем Синанов.

Насосы на станции работают круглосуточно — перерывы возможны только на ремонт. Из «Жавронок» в крымскую столицу поступает более 90 тысяч кубометров воды в сутки.

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