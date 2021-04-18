В Симферополе бывший квартиросъемщик вынес из квартиры хозяина технику

Он открыл дверь оставшимися у него ключами. Фото: "КП" Архив

В Симферополе бывший квартиросъемщик ограбил жилье хозяина, похитив бытовую технику.

Потерпевший 60-летний горожан рассказал, что грабитель вынес из квартиры холодильник и стиральную машину на сумму примерно 27 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно задержали 36-летнего жителя Раздольненского района, который ранее арендовал квартиру у потерпевшего.

- Отжав металлопластиковое окно, чтобы отвести от себя подозрения, он похитил имущество хозяина квартиры через входную дверь, открыв ее изнутри. Оставшимися у него ключами мужчина закрыл квартир и покинул место совершения преступления, – сообщает пресс-служба в МВД по Республике Крым.

Задержанный дал признательные показания и сказал, что украденную бытовую технику сдал в ломбард.

На бывшего квартиросъемщика завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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