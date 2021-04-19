Погода в Крыму на 19 апреля: дожди и тепло до +18

В Севастополе тепло до +15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 апреля на Крымский полуостров, как обещают синоптики, нагрянет ненастье: польют дожди и подует сильный ветер.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем временами дождь, гроза. Ветер восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Утром туман. Ветер днем западный до 10 м/с. Днем тепло до +15°.

На Южном берегу Крыма днем дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный до 17 м/с. Днем тепло до +14°.

Вода в Черном море + 9°...11°.

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