Ялта и Севастополь возглавили топ-10 городов для отдыха женщин с детьми в мае

Ялта - курортная столица Крыма. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони отелей с 1 по 10 мая 2021 года, узнали самые популярные туристические направления у женщины с несовершеннолетними.

- Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге популярности городов на май, - сообщили аналитики.

Представительницы прекрасного пола с детьми выбирают Ялту, Бахчисарай, Севастополь, Сочи, Анапу и Краснодар.

Топ-10 популярных городов для женщин с детьми на май (средняя цена ночи в отелях в рубля)

Ялта, 3091

Севастополь, 3016

Сочи, 1775

Санкт-Петербург, 4366

Калининград, 2889

Казань, 3675

Волгоград, 4200

Бахчисарай, 1400

Анапа, 1372

Краснодар, 1530

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