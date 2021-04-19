Ялта и Севастополь возглавили топ-10 городов для отдыха женщин с детьми в мае

Ялта - курортная столица Крыма.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проанализировав данные брони отелей с 1 по 10 мая 2021 года, узнали самые популярные туристические направления у женщины с несовершеннолетними.
- Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге популярности городов на май, - сообщили аналитики.
Представительницы прекрасного пола с детьми выбирают Ялту, Бахчисарай, Севастополь, Сочи, Анапу и Краснодар.
Топ-10 популярных городов для женщин с детьми на май (средняя цена ночи в отелях в рубля)
Ялта, 3091
Севастополь, 3016
Сочи, 1775
Санкт-Петербург, 4366
Калининград, 2889
Казань, 3675
Волгоград, 4200
Бахчисарай, 1400
Анапа, 1372
Краснодар, 1530
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