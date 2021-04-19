Аксенов поздравил крымчан с Днем присоединения полуострова к Российской империи

Вновь отмечать эту памятную дату крымчане стали с 2014 года. Фото: Сергей Аксенов/ВК

Глава республики Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

- Крымчане отмечают эту дату вот уже четверть века. В украинские времена это был акт сопротивления попыткам насильственной украинизации, напоминание о неразрывной связи нашего полуострова с Россией, о том, что Крым был российским еще в те времена, когда никакого государства Украина не было и в помине, - написал Аксенов на странице в соцсетях.

Он напоминает, что в этот день в 1783 году императрица Екатерина Великая подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Вновь отмечать эту памятную дату крымчане стали с 2014 года.

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