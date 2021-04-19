Заболевших становится больше: В Крыму выявили еще 102 случая коронавируса

В лабораториях на коронавирусную инфекцию обследовали 1988 человек Фото: Александра Тимощенко

В последнее время количество заболевших коронавирусом в Крыму растет. За последние сутки на полуострове зарегистрировали еще 102 заболевших, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил он.

В лабораториях на коронавирусную инфекцию обследовали 1988 человек. За сутки количество выздоровевших составляет 7 человек, а за весь период пандемии – 36 534 человека.

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