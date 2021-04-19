В Красногвардейском районе пьяного водителя ловили с помощью стрельбы

После требования полицейских остановиться водитель наоборот увеличил скорость. Фото: Архив "КП"

В Крыму полиция открыла огонь, чтобы остановить нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В Красногвардейском районе около двух часов ночи три патруля ДПС гнались за «красной» девяткой, за рулем которой был пьяный водитель. Погоня длилась около двадцати минут, в итоге сотрудники МВД решили стрелять по колесам.

- Гражданин неоднократные требования об остановке не выполнил, пытался скрыться. Своими действиями угрожал жизни и здоровью граждан, – сообщил сотрудник ДПС.

Сдавать алкогольный тест водитель отказался – не видел смысла. На вопрос, почему сразу не остановил машину по требованию полиции, он ответил, что ничего не слышал.

Дело направленно в суд, нарушителю светит до полутора года лишения свободы и до 30 тысяч рублей – штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50