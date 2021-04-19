Сельское хозяйство Крыма получило больше 200 миллиардов рублей ущерба от водной блокады

Фото: Архив "КП"

Агропромышленный комплекс Крыма потерял больше 200 миллиардов рублей из-за водной блокады. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства Крыма.

- Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Крыма в результате прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, по предварительной оценке, составляет 201,3 миллиарда рублей, - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что полуостров находится в зоне рискованного земледелия. Собственные ресурсы Крыма в воде очень малы. Из-за того, что на полуострове засушливый климат, посевы нужно искусственно орошать. На 2014 год план водопользования, учитывая поступления воды по Северо-Крымскому каналу, составлял 685,4 миллиона кубометров воды. Это обеспечивало орошение на площади 141,4 тыс. га.

Блокирование канала повлияло и на урожайность, и на объем производства сельхозпродукции, а значит, и на доходность. Из-за того, что было прекращено гарантированное орошение, на полуострове практически полностью перестали сеять влагозависимые культуры - кукурузу, рис, сою. Кроме того, сократилось производство овощей открытого грунта.

Значительные убытки понесло и животноводство, а также рыбная отрасль. Еще одно последствие водной блокады Крыма – сокращение производства кормовых культур, поэтому уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных.

Напомним, подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу была перекрыта в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом. Власти Крыма в 2021 году сообщили, что намерены подать иск в суд к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым представителям украинской элиты из-за водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокады.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50