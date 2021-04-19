Ялте нужно накопить 7 миллионов кубометров воды для курортного сезона

Ялту обеспечивают водой горные источники Фото: Анна КИРИЕНКО

В водохранилищах Ялты сегодня аккумулировано 13,5 миллионов кубометров воды, при том что для круглосуточной подачи в курортный сезон необходим 21 миллион. Об этом вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова сообщила на брифинге по водообеспечению.

- Потребность региона практически полностью удовлетворяют горные источники, позволяя накапливать ресурс в водохранилищах, - отметила она. - В городскую сеть из водохранилищ откачивают чуть более 2 тысяч кубометров в сутки. Хаста-Баш дает 40 тысяч кубов сутки, Массандровский водопад - 11 тысяч метров, Уч-Кош — 9,6 тысяч.

Притоки от таяния снега в горах пошли на спад. За неделю поступил 1,9 миллиона кубометров. Загорское водохранилище сегодня заполнено на 35%, Счастливенское — на 62% от полезного объема.

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