Пятичасовой график подачи воды в Алуште разделили на утреннее и вечернее время

В Алуште самая сложная ситуация с водой Фото: Анна КИРИЕНКО

Пятичасовой график подачи воды в Алуште на этой неделе разделили на утреннее и вечернее время. Об этом вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова сообщила на брифинге по водообеспечению.

- Населению сообщили о сокращении подачи воды до 5 часов один раз в сутки, что отразилось на количестве обращений на «горячие» линии, - отметила она. - На этой неделе график будет осуществляться в пятичасовом режиме два раза в сутки: с 6-ти до 8-ми утра и с 19-ти до 22-х в вечернее время.

Приток воды в Изобильненское водохранилище за неделю составил 250 тысяч кубометров, всего накоплено 18% от полезного объема. По оценке вице-премьера, в Алуште самая сложная ситуация с водообеспечением, поэтому разрабатывается план мероприятий по ее стабилизации и улучшению.

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