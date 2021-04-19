В Крыму к подсчету выгребных ям привлекли депутатов и общественников

Подсчет домовладений без канализации должен завершиться к 1 мая Фото: "КП" Архив

В Крыму к подсчету домовладений без центральной канализации привлекли депутатов и общественников. База данных с адресами, объемом потребления воды и фактической откачкой стоков должна быть готова к 1 мая.

- От общего количества из 190 тысяч домовладений без центральной канализации обследовано 70 тысяч, - отметил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. - К обходам привлечены депутатский корпус и общественники.

Как отстающих министр назвал Армянск, Евпаторию, Кировский, Первомайский, Ленинский, Раздольненский районы. Полученные данные необходимо внести в единую информационную систему, с чем проблемы у Алушты, Керчи, Красноперекопска, Симферополя, Сак, Феодосии, Ялты, Бахчисарайского, Белогорского, Нижнегорского и Сакского районов.

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