Жителя Крыма забили металлической палкой до смерти из-за ревности

Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы. Фото: Архив "КП"

Житель Пермского края обвинен в убийстве крымчанина, на которого напал из ревности к своей жене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Задержанный поссорился с 58-летним приятелем свой супруги, но на этом потасовка не закончилась. Будучи пьяным, мужчина взял металлическую трубу и, целясь в голову, забил жертву до смерти, пишет ForPost.

- Злоумышленник скрылся с места совершения преступления, предприняв попытку уехать в город Пермь, - говорится в сообщении.

Мужчину уже не один раз судили. На этот раз уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

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