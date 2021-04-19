В Крыму появился экспериментальный яблоневый сад

Срок службы таких садов составляет 12-15 лет. Фото: пресс-служба КФУ.

В Крымском федеральном университете заложили экспериментальный яблоневый сад, сообщили в пресс-службе вуза. В качестве рассады были использованы три наиболее популярных сорта яблок на рынке: «Гала», «Ред Делишес» и «Гренни Смит».

Специалисты пока только пробуют новые агротехнологии, а также проводят практику для студентов.

- Здесь мы будем отрабатывать все новейшие технологии – от применения средств защиты растений и биоудобрений до роботизированных машин и построения цифровых алгоритмов для машинного обучения, например, оптического контроля беспилотных летательных аппаратов, – рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Сами саженцы находятся на минимально допустимом расстоянии друг от друга (0,8 метра), ученые будет наблюдать, как такая посадка повлияет на развитие и урожайность деревьев.

На следующий год, при сборе первого урожая, станет ясно, насколько потенциален данный эксперимент. Если все пойдет как надо, то уже через пару лет специалисты планируют собрать более 20% от запланированного урожая.

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