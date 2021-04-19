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Происшествия19 апреля 2021 14:33

В парке Евпатории трехлетний пешеход попал под колеса мопеда

Ребенок находится в больнице
Елизавета КВАЧКОВА
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О состоянии ребенка информации пока нет.

О состоянии ребенка информации пока нет.

Фото: Архив "КП"

В Евпатории водитель мотоцикла сбил на территории парка трехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по РК. В первой половине дня маленький пешеход гулял вместе со своей бабушкой по улице Горького, где передвижение на транспорте запрещено.

- С травмами малыш был доставлен в больницу. По данному факту сотрудниками ГИБДД было возбуждено дело об административном расследовании, – говорится в сообщении.

Правонарушитель – 37-летний водитель мопеда Хонда. Сотрудники ГИБДД изучают детали преступления.

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