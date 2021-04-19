Прокуратура отстояла права ветерана

В этом году женщина получила свое удостоверение Фото: Архив "КП"

Министерство труда и социальной защиты Крыма отказало ветерану Великой Отечественной войны в установлении статуса и выдаче удостоверения ветерана. Женщина была вынуждена обратиться в прокуратуру Киевского района города.

Выяснилось, что причиной отказа в установлении статуса ветерана ВОВ послужило наличие сведений о трудовой деятельности в тылу только на основании свидетельских показаний. Однако прокуратурой района было установлено, что данные основания противоречат требованиям законодательства, по обращению ветерана проведена проверка, для защиты прав заявительницы направлено заявление в суд для установления факта работы ветерана в тылу в период Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год.

Киевским районным судом Симферополя требования прокурора удовлетворены. По результатам принятых мер прокурорского реагирования в апреле 2021 года жительницей Симферополя получено удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

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