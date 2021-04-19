Под Симферополе завершается рекультивация полигона ТКО

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе в поселке Каменка завершается рекультивация полигона твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщает Крымское информационное агентство, объект готов на 95%. Сейчас на месте подрядчик заканчивает монтаж и наладку газовой системы.
- Финальный этап - получение заключения экологической экспертизы, -отмечается в пресс-службе.
Все работы подрядчик должен закончить до 30 июня этого года, а срок сдачи объекта намечен на 1 сентября. Все средства на выполнение работ были выделены в рамках федеральной целевой программы.
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