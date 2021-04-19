В Форосском парке отреставрируют дворец Кузнецова

Дворец сохранят в качестве выставочного центра. Фото: Крым 24

Из дворца Кузнецова, что в Форосе, не планируют делать местный бутик-отель, соответствующий проект реконструкции исторического объекта будет разработан застройщиком детского оздоровительного центра «Ак-Барс».

По словам представителя застройщика, дворец сохранят в качестве выставочного центра. Для этого подрядчик специально разработает проект реставрации старого объекта.

- Мы, также как и местные жители, обеспокоены судьбой дворца А. Кузнецова, а именно недопущения превращения его в бутик-отель. С данной просьбой мы обратились к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову, - ответил представитель застройщика телеканалу «Крым 24».

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