Симферопольская спортсменка победила на международном чемпионате

В 2019 году Палян была призером сразу нескольких международных стартов. Фото: Крымская газета

Симферопольская спортсменка Ани Палян вновь победила на чемпионате по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает «Крымская газета».

В составе сборной России заслуженная чемпионка мира по плаванию поехала в Токио. Еще в 2019 году Палян была призером сразу нескольких международных стартов. На некоторых пловчиха оказывалась не просто одной из лучших, она устанавливала новые рекорды.

В Токио во время чемпионата в самый неподходящий момент у Ани возникли проблемы со здоровьем, поэтому ей пришлось снятся с одного из заплывов.

- Конечно, не могу сказать, что я очень довольна своим выступлением. Я знаю, что могла проплыть еще лучше, но самочувствие не позволило этого сделать. Да и с третьей дистанции пришлось сойти. Но в данном случае это не самое важное. Главное – это выполненная задача, - говорит крымчанка.

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