Часть Симферополя и Севастополя 20 апреля останется без электричества

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Грибоедова, 2-20/8(чет), 1-9(нечет);

ул. Киевская, 69-71/12(нечет);

ул. Шмидта Лейтенанта, 12-14а(чет);

пер. Шмидта Лейтенанта, 2-10(чет);

просп. Победы, 5а,1-13(нечет);

ул. Альпинистов, 68-78(чет), 81-87(нечет);

ул. Западная, 54-70(чет); 57-69(нечет);

ул. Станционная, 42-64(чет), 37-61(нечет);

ул. Маркевича, 42-48(чет), 29-33(нечет);

ул. Планеристов, 40-60(чет), 39-51(нечет);

ул. Харьковская,89-100; ул. Авиационная, 32, 58;

ул. Широкая, 40-60(чет), 53а-67(нечет);

ул. Металлистов, 58; ул. Объездная, 11;

ул. Парижская, 2-20(чет), 1-15(нечет);

ул. Поселковая, 2-18(чет), 1-29(нечет);

ул. Стадионная, 2-38(чет), 1-53(нечет);

ул. Южная, 12, 1-59(нечет);

ул. Каховская, 2-14(чет), 1-5(нечет);

пер. Крутой, 68-84(чет), 37-55а(нечет);

пер. Планеристов, 2-14(чет), 1-5(нечет);

пер. Поселковый, 4-8(чет), 1-9(нечет);

Поселковый Тупик, 2-4,18-30(чет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Строитель», «Мебельщик», «Медик», «Автотранспортник», «Монтажник 1», «Маяк», «Мечта», «Огонек», «Звездочка», «Гвоздика», «Локомотивец»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Василия Кучера 1;

ул. Ленина 30-36,36-А,40,44,48-52;

ул. Луначарского 21,23,29,31,35;

ул. Лермонтова 10,3;

ул. Мичурина 12,1-9;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21

с 7.45 до 8.00

район Балаклавы

с 8.00 до 17.00

Юхарина балка – СТ «Мрия», СТ «Рассвет», ТСН «Рассвет-3», СТ «Корабел», СТ «Кристалл-2», ТСН «Наука», ТСН «Бриз», ОК ДСК «Лукоморье-Сервис», СТ «Скалистый-89»

с 8.00 до 16.00

Мекензиевы Горы: ул. Энергетиков 11, 15; ул. Облепиховая 1-24, 26-32(чет), 31/2, 35, 36, 40-54(чет), 52, 58-60(чет), 74, 80; пер. Тростниковый 3, 10, 16; пер. Пасечный 1-4, 8-10(чет); ул. Пасечная 1-3, 7, 10-13, 18, 19; проезд Пасечный 3-5(нечет), 9-11(нечет), 15, 19-21(нечет); пер. Нарядный 3-8, 10-16(чет); ул. Приветливая 2-б, 4-12(чет), 7; ул. Ясеневая 10, 18, 20, 49, 50-54(чет), 53, 58, 59, 59, 62, 65-67, 76, 79, 80, 82, 83, 89, 92; ул. Крейсерская 3, 7, 10, 17, 19, 35-43(нечет), 47, 51-53(нечет); пер. Залесный 1-б, 3-13(нечет), 4, 6, к.756, пер.Коробейников 1-17; бул.Гардемаринов 10, 17, 21, 36, 40, 42, 48; пер. Песенный 3, 5, 6, 10, 11, 14, 18; пер. Обрядный 2-8(чет), 3, 9-11(нечет); ул.Тростниковая 1-б; ул. Гуряна 5, 6, 10; пр. Кильватерный 1, 4, 7, 13-16; бул. Томаса Макензи 8-12(чет), 24, 26, ДСК Парус-4; пер. Пихтовый 4, 8; ул. Богданова 155/1; пер. Слободский 1-б/1, 4, 5-13(нечет), 8, 14, 18; проезд Вельботный 5, ул. Приборостроителей 12, 13; ул. Рябиновая 4; пер. Катальповый 22, 24; ул. Грибная 1-14, 31, 32; ул. Морских пехотинцев 1-4, 6, 8; ул. Авангардное шоссе 15-31(нечет); ул. Дорожная 2-30(чет), 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27-31(нечет); ул. Лесная 1, 2-6(чет); ул. Миндальная 4, 7, 9, 10, 17-23(нечет), 18, 20, 24, 32-44(чет); ул. Мищенко 1-5 (нечет), 4-16(чет), 17, 21-а, 23-27(нечет), 39, 51, 55, ул. Путейская 2-48(чет), ул. Центральная 1, 6, 20, 26, 29, 30, 34, 40-42 (чет), 53

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