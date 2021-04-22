Расширенный въезд в город Саки в рабочем режиме запустят к 1 июля

Дорогу хотят расширить на одну полосу для пропуска транспортного потока Фото: Архив "КП"

Капитальный ремонт с расширением участка автодороги в городе Саки в рабочем режиме запустят к 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

- Идет демонтаж дорожного покрытия,- сообщил он. - 1 июля - запуск рабочего движения.

Сейчас на объекте ведутся работы по переустройству инженерных сетей. Один участок автодороги перекрыт, автомобили пускают в объезд. Подрядчики жалуются на проблемы с поставкой изоляционных труб для переустройства коммуникаций и просят передвинуть срок на две недели, но пока решение не принято.

Напомним, расширить автомобильную дорогу в Саках хотят к началу высокого курортного сезона, когда на полуостров приедут сотни тысяч автотуристов. Прошлым летом на проезд через город Саки в направлении Симферополя или Евпатории уходило несколько часов. Стоимость контракта составляет около 500 миллионов рублей, и по условиям договора подрядчик обязался работать круглосуточно.

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