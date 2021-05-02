Коронавирус в Крыму: плюс 102 заболевших

На полуострове идет вакцинация от ковида. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Подведены итоги ушедшего дня по ковиду.

- Зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Из общего числа заболевших, 81 сами обратились за помощью к врачам, 21 – среди контактных по ранее зафиксированным случаям COVID-19.

Всего за минувшие 24 часа специалисты обследовали на новую коронавирусную инфекцию 2592 мужчин и женщин, выздоровело - 39 человек.

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