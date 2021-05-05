В Симферополе за три месяца построят 19 детских игровых площадок

На дизайн-проектах детские площадки всегда выглядят безукоризненно. Фото: Администрация Симферополя

В Симферополе до 1 августа будут установлены 19 детских игровых площадок. Цена контракта составляет почти 24 миллиона рублей.

Распоряжением главы Крыма ООО «Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДиКом» определен единым исполнителем работ. Привлекать сторонние организации к выполнению контракта подрядчику запрещено.

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