Самолеты из Калуги стали летать в Крым

Маршутная сеть аэропорта "Симферополь" стала одной из самых обширных в России Фото: Анна КИРИЕНКО

С 4 мая из аэропорта Калуги в Симферополь стали отправлять рейсы дважды в неделю — по вторникам и пятницам. С наступлением лета прямые перелеты по маршруту Калуга-Симферополь будут отправляться по три раза в неделю: во вторникам, субботам и воскресеньям.

Всего маршрутная сеть аэропорта «Симферополь» достигла рекордных показателей в новейшей истории - 59 направлений. География полетов из Крыма стала одной из самых обширных в России, и увеличение направлений продолжается. Прямые перелеты в Симферополь и обратно выполняются из: Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Краснодара, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Кирова, Красноярска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Новокузнецка, Омска, Оренбурга, Калуги, Курска, Пензы, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Брянска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Челябинска, Магнитогорска, Минеральных Вод, Томска, Иркутска, Сочи, Ижевска, Петрозаводска, Череповца, Липецка, Кургана, Кемерово, Салехарда, Иваново, Пскова, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Ухты, Мурманска, Архангельска, Саранска, Грозного, Тамбова, московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.

К 4 мая аэропорт «Симферополь» обслужил 1 миллион пассажиров, что на неделю раньше, чем в доковидный 2019 год. Пассажиропоток вырос на 100 тысяч человек (11%). Маршрутная сеть перед майскими праздниками увеличилась до 32 направлений, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

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