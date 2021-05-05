Немецкие журналисты по фотографиям опознали двигатели Siemens на насосных станциях Крыма

Немецкие двигатели в насосах опознали по фотографиям. Фото: пресс-служба главы Крыма

Добыча воды из подземных источников Крыма ведется при помощи европейского оборудования, поставленного в регион в обход санкций ЕС. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle по фото и видеорепортажам с запуска Бештерек-Зуйского водозабора опознала в агрегатах компании «ВДК автоматика» (VDK) двигатели Siemens.

По информации издания, современные насосы на скважины по добыче воды поставила московская компания VDK. В тоже время в видеосюжетах на агрегатах прослеживаются данные о производителе - датской компании Grundfos. Эти насосы, согласно технической спецификации, оборудованы двигателями Siemens.

В компании-производителе двигателей заверили, что обязывают покупателей своего оборудования соблюдать существующие экспортные ограничения ЕС, в том числе в отношении Крыма. и не поставлять оборудование, в частности, в Крым. В датской штаб-квартире Grundfos тоже ничего не знают о поставках агрегатов на полуостров. Импортированное в Россию оборудование уже контролируется российским законодательством, и требований не использовать его в Крыму нет. Что касается модели на Бештерек-Зуйском водозаборе, то до сих пор она даже официально не представлена на российском рынке.

Напомним, из Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополь должно поступать коло 20 тысяч кубометров воды в сутки. Общая потребность столичного региона составляет 130 тысяч.

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