Крым справляется с темпами дорожного строительства

Ремонт и строительство дорог в Крыму идут в рекордном темпе Фото: "КП" Архив

Крым справляется с запланированными объемами дорожного строительства и может рассчитывать на дополнительные средства на эти цели. Об этом по итогам визита в Крым сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Могу сказать, что в этом году Крым идет очень хорошими темпами в дорожном строительстве, и летом мы планируем просить дополнительные деньги, чтобы построить и отремонтировать больше, - сообщил вице-премьер.

Напомним, в общей сложности на ремонт и содержание дорог Крым в этом году получит 16,5 миллиардов рублей, и если успеет выполнить все запланированное к 1 сентября, сможет рассчитывать на дополнительный транш в размере 6 миллиардов.

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