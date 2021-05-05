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Общество5 мая 2021 17:46

В Симферополе 6 мая электричество отключат на 3 улицах

На Крымском полуострове идет ремонт электросетей
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Электричество пропадет временно.

Электричество пропадет временно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 мая в отдельных районах Симферополя на несколько часов исчезнет свет. Перебои с подачей тока из-за ремонтных работ произойдут на трех улицах столицы региона, также обесточат два дома на проспекте Победы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Куйбышева, 7-15(нечет);

ул. Гавена, 107-111(нечет);

ул. Залесская, 76а;

просп. Победы, 22-26(чет)

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