В Симферополе 6 мая электричество отключат на 3 улицах

Электричество пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 мая в отдельных районах Симферополя на несколько часов исчезнет свет. Перебои с подачей тока из-за ремонтных работ произойдут на трех улицах столицы региона, также обесточат два дома на проспекте Победы.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Куйбышева, 7-15(нечет);
ул. Гавена, 107-111(нечет);
ул. Залесская, 76а;
просп. Победы, 22-26(чет)
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