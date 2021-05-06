В Крыму за сутки выявлен 101 инфицированный коронавирусом

За сутки больше 100 больных Фото: Архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки выявлен 101 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества положительных проб две обнаружены у прибывших из-за границы.

- Из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая с бессимптомным течением заболевания,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Лаборатории провели исследования проб 1661 человека. Выписаны с выздоровлением 82 пациента.

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