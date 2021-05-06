Украинский МИД увидел наступательную операцию в российских учениях у берегов Крыма

Украинские власти боятся утратить контроль над Азовским морем. Фото: ЧФ РФ

Украинский МИД считает подготовкой к наступательной операции российские военные учения в Азовском и Черном морях. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил в интервью телекомпании CNN в преддверии визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

По мнению Кулебы, целью российских военных является контроль над Азовским моремдля последующего окружения Украины.

- Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины, - цитирует ТАСС главу украинского МИДа.

Напомним, в апреле ВСУ провели учения на границе с Крымом с участием авиации и артиллерии. Минобороны России 22 апреля провело под Феодосией внезапную проверку боеготовности войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В учениях принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе более 40 кораблей и катеров,около 200 летательных аппаратов. После проверки все подразделения получили приказ вернуться в места постоянной дислокации.

С 24 апреля в районе трех участков Черного моря у берегов Крыма закрыт доступ для иностранных военных кораблей и государственных судов. Ограничения продлятся несколько месяцев - с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября.

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