Ботанический сад КФУ приглашает на День открытых дверей и цветение сакуры

Сакура цветет всего одну неделю в году. Фото: Ботсад КФУ

Ботанический сад Крымского федерального университета проводит 7 мая День открытых дверей. С 9.00 до 15.00 для посетителей организуют доступ в питомник сада.

- Вас ждет знакомство с ассортиментом декоративных многолетников, консультации специалистов и розыгрыши, - говорится на странице ботсада в соцсетях.

У пионов удивительный аромат. Фото: Ботсад КФУ

Сейчас в саду идет активное цветение сакуры, которое продлится около недели. Аллея розовых цветущих деревьев идет параллельно проспекту Вернадского. В скором времени начнется благоухание 80 сортов сирени и 100 сортов пиона.

Ботанический сад открыт с 7 до 19. Вход свободный.

Сорт "Сирень Победы" всегда расцветает к 9 мая. Фото: Ботсад КФУ

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