Симферополь получит воду без ограничений после запуска Бештерек-Зуйского водозабора

На водозаборе 11 скважин. Фото: Евгений Каабанов/facebook

Круглосуточное водоснабжение Симферополя начнется после полного запуска Бештерек-Зуйского водозабора. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Есть срыв в запуске Бештерек-Зуйского водозабора, причины субъективные и объективные. Но, тем не менее, после запуска этого водозабора обеспечение водой Симферополя будет круглосуточно даже без поверхностных источников, - заверил он.

По словам главы региона, фактически более 70% домовладений Симферополя получают воду без ограничений. Сейчас вгороде и пригороде действует режим с 6 утра и до полуночи. С 1 мая в Симферополе возобновлено горячее водоснабжение.

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