Осужденный педофил сбежал из Волгоградской области в Крым

Два года колонии-поселения превратся в более длительный срок Фото: Архив "КП"

Осужденный за секс с несовершеннолетней сбежал из колонии в Волгоградской области в Крым. Он воспользовался нахождением на лечении в больнице и совершил побег. Задержали его в родном Симферополе, сообщили в пресс-службе УФСИН.

- Сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Волгоградской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий 6 мая в городе Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении, - сообщили в управлении.

Сбежавший 25-летний уроженец Крыма в прошлом году был осужден по ст. 134 ч.1 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраст») и приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Теперь его ждет статья за побег.

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