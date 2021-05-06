На пляжах в крымском селе Песчаное полно водорослей и нет фонарей

Научное название камки - «кладофора бродячая» Фото: архив "КП"

Министерство курортов и туризма Крыма проверило состояние пляжей в селе Песчаное Бахчисарайского района. Прибрежная полоса усеяна морскими водорослями, а в пешеходной зоне нет ни одного фонаря.

- В течение двух дней решался вопрос по очистке пляжей Песчаного от камки, от которой в преддверии купального сезона должны избавиться все курортные регионы республики,- указал министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Помимо этого, администрация Бахчисарайского должна предоставить договоры на вывоз мусора и разработать план установки фонарей в неосвещенных пешеходных зонах.

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