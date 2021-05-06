В Симферополе 7 мая отключат свет на 16 улицах

Свет отключат на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 мая в отдельных районах Симферополя с 8.00 до 17.00 не будет электричества. Перебои с током возникнут на 16 улицах и одном переулке.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Гражданская, 54-104(чет), 61, 63;
ул. Батурина, 51, 53;
ул. Почтовая, 1-66;
ул. Братьев Айвазовских, 52-90(чет), 43-85(нечет);
ул. Сакская, 2-16, 34а, 36-40(чет), 43-63(нечет);
ул. Черных, 2-60(чет), 1-55(нечет);
ул. Гридасова, 60, 31/9-59(нечет);
ул. Приветная, 2-72(чет), 1-67(нечет);
ул. Уральская, 21, 35-55(нечет);
ул. Тракторная, 17, 34-42(чет);
ул. Маршала Рыбалко, 58-68(чет) 49-69(нечет);
ул. Рождественская, 58, 60, 62;
ул. Дмитриева, 50-70(чет), 45-59(нечет);
ул. Дунайская, 18, 1-17(нечет);
пер. Дунайский, 2-12(чет), 3-17(нечет);
ул. Тростниковая,
ул. Осенняя
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50