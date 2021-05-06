В Симферополе 7 мая отключат свет на 16 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 мая в отдельных районах Симферополя с 8.00 до 17.00 не будет электричества. Перебои с током возникнут на 16 улицах и одном переулке.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гражданская, 54-104(чет), 61, 63;

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Почтовая, 1-66;

ул. Братьев Айвазовских, 52-90(чет), 43-85(нечет);

ул. Сакская, 2-16, 34а, 36-40(чет), 43-63(нечет);

ул. Черных, 2-60(чет), 1-55(нечет);

ул. Гридасова, 60, 31/9-59(нечет);

ул. Приветная, 2-72(чет), 1-67(нечет);

ул. Уральская, 21, 35-55(нечет);

ул. Тракторная, 17, 34-42(чет);

ул. Маршала Рыбалко, 58-68(чет) 49-69(нечет);

ул. Рождественская, 58, 60, 62;

ул. Дмитриева, 50-70(чет), 45-59(нечет);

ул. Дунайская, 18, 1-17(нечет);

пер. Дунайский, 2-12(чет), 3-17(нечет);

ул. Тростниковая,

ул. Осенняя

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