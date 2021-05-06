Во дворах Ялты на майские праздники появились змеи

Леопардовый полоз внесен в Красную книгу России. Фото: Роман Кацапов/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Крымский полуостров наконец-то дождался тепла, ведь из-за холодной весны даже Парад тюльпанов начался на две недели позже обычного. Солнечным дням радуются не только люди, но и все живое, включая пресмыкающихся.
- Кто знает, что это за змейка? В Ялте встретил во дворе, - появился пост с фото в популярном крымском паблике.
Автор Роман Кацапов рассказал КП-Крым, что рептилию заметил в районе улицы Мисхорской. Трогать необычную гостью он не стал. Змея же, почувствовав внимание к свой персоне, не стала задерживаться и уползла восвояси.
Пользователи живо прокомментировали пост.
- Моя жена погулять вышла! – заявил шутник.
- Я тоже недавно змеюку видел, когда у тещи в Массандре гостил. С ума сойти, не город, а серпентарий! - сообщил другой.
Нашлись знатоки, объяснившие, что на фото леопардовый полоз, то есть безобидный ужи, который сам нуждается в охране, потому что внесен в Красную книгу России. На полуострове же только одна ядовитая змея, которая опасна для человека – степная гадюка. У нее чешуйки серовато-бурого цвета, а на спине есть отчетливый зигзагообразный рисунок черного или темно-коричневого цвета. У леопардового полоза на сероватом или жемчужно-сером туловище есть пятна коричневатого или красноватого оттенков, в черной окаемке, которые похожи на рисунок шкуры леопарда.
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