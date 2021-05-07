Погода в Крыму на 7 мая: переменная облачность и тепло до +22°

Крымская весна в разгаре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

Синоптики обещают также везде и всюду переменную облачность, которая никак не влияет на привлекательность местных пейзажей.

В столице Республики Крым днем столбик термометра поднимется до +20°…+22°. Будет дуть западный ветер, скорость которого не превысит 14 метров в секунду.

На Южном берегу Крыма всего +19°… +21°, западный ветер 8-13 метров в секунду.

В Евпатории днем воздух прогреется до +20°, южный ветер до 13 метров в секунду.

Погода в Судаке и Феодосии: южный ветер 6-11 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Днем тепло до +17°… +19°.

Вода в Черном море у берегов Крыма +11°… +15°.

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