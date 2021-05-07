В Коктебеле парапланеристы «атакуют» пеших туристов

В окрестностях Коктебеля пешеходные маршруты пересекаются с воздушными. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Майские праздники притянули на полуостров весьма полноводный туристический поток. Отдыхающие появились практически во всех приморских курортах. Не остался обиженным и Коктебель, который манит к себе не только любителей моря и красивых пейзажей, но и тех, кому по душе воздушные виды спорта.

Дельтапланы и парапланы – это визитка Коктебеля.

- Утром пошла прогуляться в сторону мыса Хамелеон, туда, где бухта Тихая, и попала на настоящее воздушное шоу парапланеристов. Один из них так низко пролетел над дорожкой, по которой я шла, что даже в шутку пригрозил отобрать телефон. Вот такая «воздушная атака, - рассказал КП-Крым очевидец.

А вот автотуристам, которые расположились рядом с импровизированным лагерем спортсменов-экстремалов и вовсе пришлось съехать.

- Держитесь подальше от нас, потому что не исключено приземление прямо на вашу машину. За последствия мы не отвечаем, - поставили спортсмены отдыхающих перед фактом.

Парапланеризм – довольно опасный вид спорта, в Ялте экстремалу понадобилась помощь спасателей и медиков.

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