Коронавирус в Крыму: плюс 102 заболевших за сутки

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

За 6 мая в Крыму зафиксировали 102 человека с коронавирусом, в том числе, 4 человека переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 82 человека самостоятельно обратились за медпомощью, один - завез инфекцию из-за рубежа, 19 - ранее контактировали с зараженными

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2209 человек.

Выздоровели за весь период с начала пандемии 38 067 человек, из них 104 - за последние сутки.

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