Часть Симферополя останется без воды 8, 9 и 11 мая

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В праздничные дни несколько улиц Симферополя будут отключены от водоснабжения. Ограничения ожидаются 8, 9 и 11 мая, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, 8 мая будут устанавливать запорную арматуру для байпаса на улице Гурзуфской. В связи с этим не будет воды и в микрорайоне Битак, а также на ближайших переулках и улицах.

9 мая отключения воды запланированы на улицах Бородина, Тепличная, Совхозная, Дальняя, «ЖК Клевер», а также на прилегающих улицах. Это связано с установкой запорной арматуры для байпаса на улице Бородина.

11 мая не будет воды в микрорайоне Пневматика и его окрестностях.

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