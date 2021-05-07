Фото: Архив "КП"

В Симферополе 8 мая откроются сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию привезут около 100 сельхозпроизводителей, сообщил на своей странице в соцсетях вице-премьер, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Фермеры планируют продать 80 тонн продукции. Это мясо, крупы, колбасы, овощи, выпечка, кондитерские изделия и молочные продукты.

Итак, в субботу с 7 утра до 14.00 будут работать точки продаж на улицах Киевская, Бела Кун и Севастопольская.

Министр сельского хозяйства РК напомнил, что цены на ярмарках будут ниже рыночных на 15-20%.

По его словам, с начала 2021 года было проведено 4676 ярмарок, из них 4166 – сельскохозяйственные. Следующие ярмарки пройдут 22 и 23 мая.

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