В Симферополе девушка бросилась под колеса авто

Фото: Архив "КП"

В Симферополе вечером 5 мая произошло ДТП, которое вызвало общественный резонанс. Запись с видеорегистратора распространилась в соцсетях.

На ней видно, как девушка выбежала на дорогу и, не сбавляя скорость, заскочила прямо на капот автомобиля. Молодой человек, который за ней бежал, помог ей подняться. Затем он прикрыл беглянку курткой и отвел на тротуар с проезжей части.

Нешуточные страсти разгорелись в комментариях. Конечно, все осуждали поступок девушки, которая прыгнула под колеса. Некоторые предположили, что она была под действием наркотиков или алкоголя.

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