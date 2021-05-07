В Крымском федеральном университете запустили инновационную сельхоздолину

Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

На базе Крымского федерального университета запущена инновационная сельскохозяйственная долина «Агрополис». Как сообщили в пресс-службе КФУ, на открытие прибыл министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

- Современное сельское хозяйство основывается на синтезе самых разных научных направлений: математики, физики, химии, почвоведения, робототехники, IT. Их объединяют для производства экологически чистых продуктов. Убежден, у этого проекта и команды огромный потенциал, - заявил Фальков.

По его словам, сельское хозяйство на полуострове - одна из перспективных отраслей.

Кроме того, Валерий Фальков посетил лабораторию криотерапии, где занимаются лечением растений, а также ознакомился с реализацией нацпроекта «Наука и университеты», в рамках которого в вузе размножают оздоровленные сорта растений. Также в КФУ развивают селекционно-семеноводческий центр субтропических плодовых культур.

В единственной в России теплице для субтропических культур министр науки и высшего образования посадил дерево маслины.

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