В Крым запустили прямые авиарейсы еще из шести городов

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В первую неделю мая открылись прямые авиарейсы из Ноябрьска, Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Липецка и Иваново. Об этом сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

Таким образом, география полетов в Крым расширилась до 38 направлений.

Авиасообщение с Надымом было запущено впервые. В аэропорту отметили, что самолеты будут отправляться в Крым каждый вторник, а обратно – каждую среду. Авиарейсы будут выполняться на лайнерах Airbus А320 компании «Ямал». Кроме того, перевозчик в мае снова возобновил рейсы из Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в Симферополь.

Самолеты из Ноябрьска будут летать до 26 сентября по субботам и воскресеньям (обратное направление). Рейсы из Салехарда будут выполняться до 30 сентября по средам и воскресеньям, а обратно – по понедельникам и четвергам.

До конца сентября также продлится прямое авиасообщение с Новым Уренгоем. Рейсы будут выполняться в четверг в Симферополь, а в пятницу – в обратном направлении.

Рейсы из Липецка и Иваново запустила авиакомпания S7 Airlines.

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