Крымские коммунисты выступают против переноса акции «Бессмертный полк» на 24 июня

Несмотря на коронавирус, коммунисты намерены провести акцию ко Дню Победы. Фото: Реском КПРФ

Крымские коммунисты выступают против переноса акции «Бессмертный полк» офлайн на 24 июня. Это создаст прецедент раздробления празднования Дня Победы на несколько дат.

- Для нас 9 Мая — это гордость и мурашки по спине. Это в крови и в генетическом коде, - подчеркнул в комментарии КП-Крым лидер крымских коммунистов и руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко. - И 9 мая должно оставаться единственным Днем Победы, иначе мы придем к каким-то удобным и размытым датам. Для русского, советского, российского человека и гражданина День Победы - 9 Мая.

К празднику крымские коммунисты подготовили поздравления для ветеранов на дому, а также публичную акцию под красными знаменами, чтобы, несмотря на коронавирус, все смогли почувствовать атмосферу праздника.

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